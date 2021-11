Piemonte: terze dosi dal 1 dicembre per fascia 40-59 anni, via libera anche per strutture socio residenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte è pronto a partire dal 1° dicembre anche con la somministrazione della terza dose a chi ha tra 40 e 59 anni. Lo annuncia una nota stampa della Regione. Gli interessati riceveranno l’sms di convocazione: si tratta di coloro che hanno completato il ciclo vaccinale 6 mesi fa. Dal generale Figliuolo è arrivato il via libera, come chiesto dalla Regione durante l'incontro di lunedì scorso, delle dosi aggiuntive anche per le strutture per minori, disabili, malati psichiatrici e tossicodipendenti. “La nostra priorità in questo momento - hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - è accelerare con le terze dosi, per mettere il più possibile in sicurezza la popolazione piemontese. Proprio nei giorni scorsi avevamo auspicato il via libera anche ad altre fasce di età e categorie, e ora che è arrivato l’ok dal Ministero procederemo immediatamente”. (segue) (Rpi)