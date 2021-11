Piemonte: terze dosi dal 1 dicembre per fascia 40-59 anni, via libera anche per strutture socio residenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento la Regione è in testa nella classifica nazionale sulla somministrazione delle terze dosi. Ad oggi ne sono già state inoculate oltre 320 mila alle categorie autorizzate (40 mila immunodepressi, 16 mila altamente fragili, 14 mila ospiti e 9 mila lavoratori delle Rsa, oltre 190 mila over 80, 50 mila sanitari e oltre 6 mila 60enni e 70enni). Il Piemonte ha avviato anche un'accelerazione per le dosi aggiuntive rivolte ai vaccinati con Johnson&Johnson. L’Unità di crisi della Regione Piemonte ha chiesto alle aziende sanitarie di procedere direttamente alla convocazione via sms presso i propri centri vaccinali dei 60-79enni via via che maturano i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, in modo da accelerare il più possibile la messa in sicurezza di questa fascia della popolazione. (Rpi)