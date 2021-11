Camera: domani audizioni su continuità territoriale con la Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 11 novembre, la Commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di continuità territoriale con la Sardegna, svolge le seguenti audizioni di rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti-Art (ore 14), e del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana (ore 14:30). L'appuntamento - riferisce l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)