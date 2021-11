Abruzzo: formalizzato passaggio personale Euroservizi ad Abruzzo engineering

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la firma davanti al notaio, oggi nella sede della provincia dell'Aquila, per i lavoratori della Euroservizi si conclude formalmente il passaggio ad Abruzzo Engineering. Un risultato che arriva dopo un processo lungo e complesso per il quale è stato determinante lo stanziamento di 1,1 milioni di euro da parte della Regione". Lo afferma l'assessore regionale abruzzese al Bilancio, Guido Liris, a proposito dell'acquisizione del cosiddetto ramo d'azienda relativo al personale appartenente alla società Euroservizi, ex partecipata della provincia dell'Aquila, facendo notare come si tratti dell'unica azienda del genere ad essere stata salvata in Regione, "in controtendenza con quanto sta avvenendo ed è avvenuto per altre realtà analoghe che vengono portate in liquidazione. Molti detrattori hanno a lungo parlato di una realtà morta", dice l'assessore, "dopo un impegno costante e senza mai fare un solo passo indietro, con una certa determinazione nel difendere una realtà aquilana, conducendo una battaglia quasi in solitaria, oggi possiamo dire di aver salvato nove persone, nove lavoratori della città dell'Aquila. Siamo all'epilogo di una storia annosa iniziata nel 2015", ricorda Liris, "oggi riusciamo a garantire la certezza del lavoro ai nove dipendenti con la copertura, per tre anni, dei relativi oneri". (segue) (Gru)