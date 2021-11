Industria: Mameli (Intesa Sanpaolo), in Italia più resiliente che negli altri Paesi dell’eurozona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale è aumentata a sorpresa a settembre, di 0,1 per cento rispetto al mese precedente, dopo essere calata di -0,3 per cento (rivisto al ribasso da -0,2 per cento inizialmente stimato) ad agosto. La variazione annua (corretta per gli effetti di calendario) è tornata a salire, a 4,4 da -0,1 per cento precedente. Lo sottolinea Paolo Mameli, economista della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. “L'indice destagionalizzato della produzione industriale resta dell’1,5 per cento superiore rispetto al livello pre-pandemico (questo dato è stabile rispetto alla stima di un mese fa). La ripresa – prosegue Mameli – è dovuta interamente ai beni intermedi (+5,4 per cento rispetto a febbraio 2020), mentre la produzione di beni di consumo risulta poco variata e si registra una flessione dell’output per beni strumentali ed energia (-1,4 e -4,6 per cento, rispettivamente). La lieve crescita congiunturale della produzione registrata a settembre è spiegata dal rimbalzo dei beni di consumo (+3,3 per cento dopo il -1,8 per cento di agosto) e, in minor misura, di beni intermedi e ed energia (+0,9 da -1,4 per cento per cento precedente, e +1,3 da -2 per cento, rispettivamente), mentre la produzione di beni strumentali è scesa di -1 per cento dopo essere salita +0,4 per cento ad agosto. Tuttavia, l'aumento di un decimo dell’indice generale nel mese è in qualche modo distorto dal balzo “anomalo” (+19,3 per cento) registrato dal settore farmaceutico, al netto del quale la produzione industriale sarebbe diminuita di circa mezzo punto percentuale nel mese. Pertanto, il dettaglio per settore appare meno rassicurante del dato sintetico”. (segue) (Rin)