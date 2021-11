Industria: Mameli (Intesa Sanpaolo), in Italia più resiliente che negli altri Paesi dell’eurozona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Mameli, “nel complesso, in Italia come altrove, il settore industriale è frenato dai colli di bottiglia nelle filiere produttive internazionali, visibile dall’allungamento dei tempi di consegna e dai rialzi dei costi degli input evidenziati dalle indagini sulle imprese. Questo problema ha acquisito importanza crescente negli ultimi mesi, ma appare meno drammatico in Italia che negli altri Paesi dell'Eurozona (in particolare in Germania): ciò potrebbe essere dovuto al minor peso del comparto dei mezzi di trasporto in percentuale del settore manifatturiero in Italia rispetto agli altri principali Paesi; inoltre, rispetto all’Italia, la Germania ha una quota maggiore della catena produttiva che è delocalizzata, in particolare verso l’Asia. Queste considerazioni aiutano a spiegare come mai l'Italia sia l’unica tra le quattro principali economie dell’Eurozona ad avere pienamente recuperato i livelli pre-pandemici di produzione industriale (a settembre, l’output industriale in Germania risulta più basso del 10,7 per cento rispetto ai valori di febbraio 2020)”. (Rin)