Piemonte: Cirio, piacere accogliere nuovo comandante Brigata Alpina Taurinense

- È stato un vero piacere accogliere oggi in Regione il generale Nicola Piasente, nuovo comandante della Brigata alpina taurinense, non solo per dargli il benvenuto ma per esprimere la gratitudine del nostro territorio. Lo scrive il presidente del Piemonte Alberto Cirio in un post su Facebook. "Il legame tra la Regione e la Brigata è ancora più forte dopo questi quasi due anni di pandemia. È stata al nostro fianco fin dall’inizio dandoci uno straordinario supporto", conclude. (Rpi)