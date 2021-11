Legge Bilancio: Coldiretti, bonus verde prorogato per tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo ottenuto la proroga triennale del bonus verde che prevede la detrazione ai fini Irpef nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (giardini, terrazze), per la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili". E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, nel ringraziare il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli e il presidente del Consiglio Mario Draghi per la manovra che stanzia complessivamente 450 milioni per l’agricoltura, il 58,5 per cento in più di quella precedente. "Il bonus verde sostiene un settore duramente colpito dalla pandemia ma ci sono – sottolinea Prandini – per importanti misure fiscali per le imprese e gli allevamenti ma anche finanziamenti per i danni provocati dal clima, sostegni alle filiere agroalimentari, al grano e alla pesca, ai giovani e all’imprenditoria femminile". (segue) (Com)