Campania: Ciarambino (M5s), inchiesta Salerno grave ma basta usarla contro avversari

- "Siamo al cospetto di accuse gravi. Ma troppe volte abbiamo assistito ad assoluzioni con formula piena, per continuare a utilizzare queste vicende come arma politica da brandire contro un avversario". Lo ha dichiarato, in un'intervista il vicepresidente del consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino, commentando la recente inchiesta giudiziaria della Procura di Salerno che vede coinvolto, tra gli altri, il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Personalmente credo che vada ripensato il meccanismo delle cooperative, troppo spesso finito nel mirino della magistratura, a partire dall'inchiesta 'Mafia capitale', così come va rivisto il sistema degli affidamenti diretti e delle proroghe degli appalti pubblici per la gestione di servizi di interesse collettivo". A una domanda su un atteggiamento più morbido nei confronti del governatore della Campania, la capogruppo regionale ha sottolineato che "il rigore morale che contraddistingue il mio operato in politica e quello che pretendo da chi governa è immutato, ma l'atteggiamento oggi è più responsabile nella critica, affinché sia costruttiva e non scada in strumentalizzazione politica. In questo sono cambiata e siamo cambiati, ma saremo sempre i primi garanti di trasparenza e legalità, soprattutto quando si parla di gestione delle risorse pubbliche. Su questo aspetto non faremo mai sconti a nessuno". (segue) (Ren)