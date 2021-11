Campania: Ciarambino (M5s), inchiesta Salerno grave ma basta usarla contro avversari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha poi proseguito: "Io sono la prima che riceve tante segnalazioni e di suo pugno firma tante denunce ed esposti alle autorità competenti. Ma la politica non si può esaurire nella denuncia. Detto questo, ben vengano le inchieste per far luce su eventuali reati. E chi viene condannato per reati che tradiscono la fedeltà alle istituzioni deve essere allontanato dalla vita pubblica, senza se e senza ma. La vera forza del Movimento 5 stelle risiede nella critica costruttiva. Non abbiamo mostrato alcuna remora nello stigmatizzare la scelta della giunta di presentare il piano Next Generation Campania, per la gestione dei fondi in arrivo con il Pnrr, senza ascoltare né coinvolgere chi rappresenta i cittadini in assise. Dialogare non equivale a tacere su temi, contenuti e percorsi che non condividiamo". (Ren)