Napoli: Comune primo in Italia per contenuti YouTube (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Nelle classifiche declinate per singola piattaforma social il Comune di Napoli si colloca sempre ai primi posti per numero di follower con buoni risultati in termini di interazioni e tassi di penetrazione. Su Facebook sono oltre 144mila gli utenti che seguono il profilo istituzionale del Comune; su Twitter la città di Napoli conta 127.000 follower mentre su Instagram sono oltre 26mila i cittadini che hanno deciso di seguire il profilo della propria città su questo social. Napoli si rivela, inoltre, la prima città in Italia per la pubblicazione di contenuti su YouTube grazie al numero di video prodotti (attraverso la WebTv comunale con oltre 7 milioni di visualizzazioni in totale) e al numero di iscritti al canale (14.400)". (Ren)