Covid: Nappi (Lega), necessario sapere quanti vaccinati contagiati o morti in Campania

- "In queste ore abbiamo provveduto ad inviare una nota all'Unità di crisi regionale per l'emergenza Covid-19, affinché venga aggiornato il meccanismo di comunicazione del numero di positivi e di decessi giornalieri, con l'aggiunta della percentuale dei soggetti vaccinati. Questo al fine di una trasparenza e di una informazione che siano utili a far comprendere ai cittadini, in maniera chiara e puntuale, l'incidenza del vaccino sulla malattia". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore cittadino della Lega a Napoli.(Ren)