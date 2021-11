Campania: Cantalamessa (Lega), Lamorgese intervenga su occupazioni abusive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due operatori di Rai1, ai quali esprimo la mia solidarietà, sono stati aggrediti mentre realizzavano un servizio sulle occupazioni abusive degli alloggi a Monterusciello di Pozzuoli. Un'inquilina irregolare ha minacciato i due operatori e spaccato la loro telecamera, aiutata da parenti e amici, oltre ad aver aggredito verbalmente anche l'assegnatario effettivo dell'alloggio, la sorella e l'avvocato. La Lega chiede un impegno forte al ministro Lamorgese affinché spinga sulle prefetture per intervenire sulle case occupate illegalmente. Il rischio concreto è quello di una deriva verso la 'giustizia fai da te' di chi, esasperato, non vede la luce in fondo al tunnel. La Lega è sempre dalla parte della legalità". Lo ha dichiarato in una nota il deputato campano della Lega Gianluca Cantalamessa. (Ren)