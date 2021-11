Abruzzo: pubblicato Albo regionale per tirocini extracurriculari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'attivazione dei tirocini, oltre all'iscrizione all’Albo, è necessario altresì che il soggetto promotore sia autorizzato, dalla disciplina regionale o nazionale di riferimento, alla promozione della specifica tipologia di tirocinio da avviare. Dal 21 novembre 2021 sarà possibile - sottolinea l’assessore - per i soggetti promotori interessati, presentare l'istanza di iscrizione all'Albo, successiva alla prima costituzione, o di aggiornamento dei propri dati, compilando la domanda sul sistema informatico regionale denominato 'Sportello Digitale Regione Abruzzo', al seguente indirizzo: https://sportello.regione.abruzzo.it, che sarà regolarmente riaperto. Nel provvedimento si ribadisce - conclude - anche la sospensione temporanea, fino alla realizzazione di un'apposita piattaforma informatica della trasmissione, per mezzo di posta elettronica certificata, delle convenzioni e dei progetti formativi individualizzati (Pfi) relativi ai tirocini extracurriculari di qualsiasi tipologia, sia alla Regione, sia alle sedi territoriali dell'Ispettorato del lavoro nonché alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie, ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La suddetta documentazione in originale sarà resa disponibile dai soggetti promotori in caso di controlli e verifiche". (Gru)