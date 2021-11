Campania: Villani (M5s), Speranza trovi fondi per 118 in manovra 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davanti alla notizia di destinare 90 milioni di euro per incentivare medici, infermieri e Oss del pronto doccorso, prontamente ho chiesto al ministro Roberto Speranza di trovare nella manovra 2022 i fondi per il pari incentivo anche a medici, infermieri ed autisti-soccorritori del sistema di emergenza territoriale 118 nazionale". Lo ha dichiarato il deputato M5s Virginia Villani: "Come ho più volte sottolineato in numerose missive, interpellanze e interrogazioni parlamentari questo settore è in grave sofferenza specialmente nella nostra Regione Campania e nelle province di Napoli e Salerno. Ritengo infatti, più opportuno che proprio come sono state anche rinnovate le Usca, siano garantiti fondi extra e sistemi incentivanti anche e soprattutto per il personale del 118, i veri eroi dell'emergenza Covid-19". Villani ha aggiunto: "Non è giusto che questi professionisti siano sempre bistrattati e mai sostenuti economicamente: il risultato è che è in corso un vero e proprio esodo che mette a rischio il servizio con gravi ripercussioni sul funzionamento dei pronto soccorso, sempre più intasati. Inoltre, senza un valido servizio 118 mettiamo gravemente a rischio anche i LEA e dunque, la salute dei cittadini! Su questo tema, interverrò, insieme ai colleghi senatori M5s, proponendo specifici emendamenti correttivi, necessari per rendere più funzionale il servizio sanitario sul nostro territorio". (Ren)