Pnrr: Gallo (M5s), fondi arrivino anche ad aziende idriche del Sud (2)

- Gallo ha aggiunto: "Questi obiettivi, però, sono fortemente messi in discussione dalle prime mosse del Mite sui fondi da stanziare per i servizi idrici, che penalizzano fortemente il Mezzogiorno e determinano una malsana accelerazione verso le gestioni industriali delle multiutility escludendo fondi per tutti gli altri. Un ricatto che ci chiede o di rivolgerci agli operatori privati nel centro-nord o di restare per sempre in emergenza non è accettabile, i soldi del Pnrr devono arrivare anche alle aziende pubbliche che gestiscono l'acqua del Sud Italia". Dunque ha spiegato: "Nel Mezzogiorno d'Italia il comparto idrico è caratterizzato da un'ampia quota di gestione in economia, che in alcuni casi, come l'azienda speciale Abc di Napoli, è pienamente in grado di soddisfare gli standard di efficienza e capacità industriali richieste, anche in assenza dell'affidamento d'ambito. Dalla circolare del Ministero della Transizione Ecologica si evidenzia invece che le risorse del Pnrr sono stanziate solo dove sia avvenuta la costituzione degli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (Egato), organismi istituiti dalle Regioni o Province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (Ato) e dove sia avvenuto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato (Sii) a soggetti industriali". (segue) (Ren)