Torino: Saracco (Politecnico) a “Nova”, stiamo aprendo corsi incentrati su space economy - video

- Stiamo aprendo dei corsi incentrati sull’incubatore come quello in ingegneria aerospaziale e quello sulla space economy. Lo ha affermato ad “Agenzia Nova” il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco a margine dell’inaugurazione dell’incubatore di imprese aerospaziali Esa Bic. “Siamo pronti a rispondere alle sfide lanciate da questo settore. Per questo credo che lo sviluppo sarà molto rapido”, ha concluso.