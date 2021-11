Lavoro: Orlando incontra il presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha incontrato il presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, Ezio Bonanni, affiancato dal coordinatore Ona della regione Sicilia, Calogero Vicario, in rappresentanza dei lavoratori delle Industrie Meccaniche Siciliane di Siracusa che sono in costante mobilitazione dall’estate del 2020. Il presidente - riferisce una nota - ha esposto al ministro, che ha mostrato particolare attenzione e sensibilità, la drammatica situazione del rischio amianto in Italia, anche a causa della pandemia Covid-19, e ha chiesto che, per rimuovere l’amianto dagli edifici privati, siano sanciti strumenti premiali per le imprese che innovano in sicurezza, con modulazione del premio Inail in relazione agli standard raggiunti, credito di imposta e risorse del recovery found per le bonifiche, e bonus fiscale del 110 per cento. Nello specifico si è soffermato ad esporre il caso emblematico dei lavoratori delle Industrie Meccaniche Siciliane (Sin Siracusa) ai quali, nonostante l’esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva riconosciuto i benefici contributivi per l’esposizione alla fibra killer, ha negato il diritto alla pensione, giudizio ora affidato alla Suprema Corte di Cassazione. (segue) (Com)