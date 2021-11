Piemonte: l’assessore allo Sviluppo a “Nova”, stiamo cercando di creare la cittadella dello spazio - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Stiamo cercando di creare la cittadella dello spazio dove didattica, impresa e ricerca saranno tutte insieme in un unico luogo. Noi crediamo molto in questo progetto. Lo ha affermato ad “Agenzia Nova” l’assessore allo Sviluppo del Piemonte Andrea Tronzano, a margine dell’inaugurazione dell’incubatore di imprese aerospaziali Esa Bic all’interno degli spazi del Politecnico. “Abbiamo due grandi imprese nel territorio che sono Leonardo e Talessa e 14 mila occupati in questo settore. Per questo stiamo per affrontare con il governo un piano da un miliardo di euro per il settore aerospaziale”, ha concluso. (Rpi)