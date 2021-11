Governo: Cdm, via libera a regolamento per sportello unico doganale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco, del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, che introduce la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco). Lo rende noto il comunicato diramato al termine del Cdm. Il testo consente al sistema nazionale di proseguire nell'attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un'unica interfaccia (single window) e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop), attraverso il dialogo telematico tra le amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l'espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l'azione delle amministrazioni cooperanti. (segue) (Rin)