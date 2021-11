Torino: l'assessora all'Innovazione, spettacolo dal vivo in 5G conferma Città di sperimentazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il primo spettacolo dal vivo in Europa in 5G, ancora una volta Torino si mostra in prima linea nelle sperimentazione e nel co-sviluppo di progetti che hanno come obiettivo l’innovazione urbana e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine. Lo scrive in un post su Facebook l'assessora all'Innovazione di Torino Chiara Foglietta dopo aver assistito al concerto con tecnologie all'avanguardia guidato dal direttore Andrea Molino, che si è tenuto a Palazzo Madama. "Per me - continua Foglietta -, che provengo dal mondo dell’innovazione, come dottore di ricerca in ingegneria biomedica e appassionata per la cultura è un gran giorno, perché si realizza plasticamente un sogno: vedere uniti teatro, musica, arte e innovazione tecnologica in un tutt’uno che ci dimostra come le tecnologie abilitate dal 5G offrano stimolanti possibilità e possano essere un volano per promuovere un’offerta culturale e turistica nuova, arricchita, più accessibile e sostenibile", conclude. (Rpi)