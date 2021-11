Ambiente: Gallone (FI), su "Salva mare" vittoria di Forza Italia in nome di balneari e città costiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "voterà a favore del 'Salva mare', una legge che abbiamo fortemente voluto e che ci dovrà portare a rivedere completamente le nostre azioni per garantire a noi e alle future generazioni una qualità della vita in armonia con il nostro pianeta". Lo ha detto la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone, responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente del partito, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul "Salva mare". "E' un provvedimento che rappresenta una grande vittoria di Forza Italia in nome di tutti i balneari e dei cittadini delle città costiere. Con l'articolo 5 sulle biomasse vegetali infatti si consentirà di normare lo smaltimento delle alghe facendo risparmiare ai cittadini milioni di euro. Sono previste inoltre misure per ridurre drasticamente platiche e microfibre in mare, per incentivare la formazione e l'educazione, per consentire ai pescatori di recuperare la plastica senza commettere il reato di trasporto illecito di rifiuti. Il Parlamento italiano dunque risponde concretamente all'urgenza di agire con decisione per salvare il pianeta", ha affermato.(Com)