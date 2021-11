Ambiente: Fontana (Mite) su Salvamare, rappresenta una prima risposta concreta, equa e innovativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione in aula del Ddl Salvamare "rappresenta una risposta concreta, equa e innovativa, rispetto alle sofferenze del mare, responsabilizzando operatori e cittadini". Lo ha detto la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica, Ilaria Fontana, intervenuta in Aula al Senato. "Un provvedimento che pone l'obiettivo di tutelare l'ecosistema marino, promuovere un'economia circolare sempre più sostenibile, quali riuso e la seconda vita dei prodotti anche abbandonati, e una maggiore sensibilizzazione verso comportamenti virtuosi. Un disegno di legge - ha osservato - in grado di farci compiere importanti progressi nel contrasto all’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, introducendo una specifica disciplina per i rifiuti accidentalmente pescati e disponendone la corretta gestione, valorizzando il ruolo dei pescatori così come dei volontari. Tutela del mare, tutela delle nostre acque, riuso e prodotti da materie prime seconde che provengono dal mare sono concetti chiave che presuppongono ogni iniziativa o progetto connesso al Pnrr, al piano per la Transizione ecologica, alla strategia per l'economia circolare così come ogni altro atto di programmazione strategica del futuro ambientale, energetico, sociale, etico del nostro Paese". (Com)