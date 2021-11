Piemonte: 10 mila 514 vaccinati con la terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 10 mila e 514 i vaccinati con la terza dose del vaccino anti-Covid nella giornata odierna in Piemonte. Questi i numeri diffusi dall'Unità di crisi della Regione. Nel complesso sono 16 mila 835 le dosi somministrate oggi. Ancora una volta le più coperte sono le categorie che stanno ricevendo l'inoculazione aggiuntiva, ovvero gli over 80 (4 mila 164 somministrazioni) e gli estremamente fragili (3 mila 166 dosi). Seguono i 16-29enni con 1239 inoculazioni. Fino ad ora il Piemonte ha utilizzato il 92,7 per cento delle dosi disponibili. (Rpi)