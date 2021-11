© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spiagge e mercati italiani non sono in svendita, si rassegnino i burocrati di Bruxelles e i loro complici: la Lega non ha mai permesso e non permetterà che il nostro lavoro e le nostre tradizioni vengano cancellati". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.(Rin)