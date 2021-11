© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrodestra "è una coalizione unita, e sarà unita anche sul tema della presidenza della Repubblica. Non solo Forza Italia, come è scontato, ma tutto il centrodestra tifa per Berlusconi alla presidenza della Repubblica”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, a “Tg2Post” su Rai2. (Rin)