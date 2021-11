Ue: Gelmini, scelte importanti durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "ritiene che la collocazione in Europa debba essere netta: noi siamo da sempre all’interno del Ppe, pur non avendo in passato lesinato critiche all’Europa del rigore". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, a “Tg2Post” su Rai2. "Ma durante la pandemia - ha aggiunto - l’Ue ha fatto due scelte importanti. La prima è stata quella di centralizzare l’acquisto dei vaccini, e questo ci ha consentito di risparmiare tempo. E poi ha varato il Recovery Fund attraverso il quale si è restituita ai Paesi l’opportunità di varare riforme e programmare investimenti”. (Rin)