Centrodestra: Gelmini, lavoro affinché coalizione sia sempre più a trazione moderata ed europea

- “Sono orgogliosa di appartenere ad un movimento come Forza Italia che fa dell’europeismo, oltre che del liberismo e del riformismo, un elemento fondamentale". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, a “Tg2Post” su Rai2. "Il governo Draghi è un governo fortemente europeista, che rappresenta uno spartiacque rispetto al passato. Non ci può essere un futuro per questo Paese lontano dall’Europa. Lavoro affinché la coalizione di centrodestra diventi sempre più a trazione moderata e a trazione europea. Non c’è spazio per l’uscita dall’euro o per una collocazione che non sia fortemente europeista e all’interno del Ppe”, ha concluso.(Rin)