Vaccino: Gelmini, monitoriamo situazione Regioni con più contagi, correre sulle terze dosi

- “Stiamo monitorando la situazione delle Regioni con più contagi, e se ci dovessero essere problemi interverremo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, a “Tg2Post” su Rai2. "Ma in questo momento - ha aggiunto - la risposta deve essere quella di correre sulle terze dosi. La fortuna rispetto al passato è che le dosi di vaccino ci sono, ci sono in abbondanza, gli hub vaccinali sono aperti, la medicina del territorio è già coinvolta. È solo una questione di volontà. Bisogna vaccinarsi, farlo in fretta, e seguire le indicazioni della scienza”, ha spiegato. (Rin)