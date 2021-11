Vaccino: Gelmini, barriera molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino "è una barriera molto importante, ora sono partite le inoculazioni delle terze dosi e, rispetto a Paesi nei quali la percentuale dei vaccinati non supera un terzo della popolazione, noi abbiamo raggiunto dei risultati che non ci lasciano sereni, ma che ci fanno ben sperare rispetto ai mesi difficili che abbiamo davanti". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, a “Tg2Post” su Rai2. "Bene ha fatto questa sera Macron a chiedere ai francesi un ulteriore passo in questa direzione. Anche noi dobbiamo continuare con l’opera di convincimento e di informazione rispetto ai benefici dei vaccini”, ha aggiunto.(Rin)