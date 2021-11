Imprese: Aspi, ricavi primi 9 mesi 2021 a 2,8 miliardi, utile a 498 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I “ricavi operativi” dei primi nove mesi 2021 di Autostrade per l’Italia sono pari a 2.823 milioni di euro e si incrementano di 526 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi 2020 (2.297 milioni di euro). Lo riferisce un comunicato stampa della società. La voce “Utile/(perdita) del periodo di pertinenza del gruppo” è positiva per 498 milioni di euro e si confronta con una perdita di 292 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020; su base omogenea, la voce si incrementa di 588 milioni di euro rispetto alla perdita dei primi nove mesi del 2020. I “Ricavi da pedaggio” sono pari a 2.540 milioni di euro, in aumento di 416 milioni di euro rispetto al periodo di confronto (2.124 milioni di euro) in conseguenza dell’andamento del traffico sulla rete: +18,5 per cento rispetto ai primi nove mesi 2020. I periodi a confronto - ricorda la nota - includono entrambi gli effetti riconducibili alla pandemia da Covid-19 e che l’andamento positivo del traffico registrato nei primi nove mesi 2021, è anche dovuto all’allentamento delle limitazioni agli spostamenti disposte dalle autorità governative nel corso del 2021. I livelli di traffico dei primi nove mesi risultano ancora inferiori rispetto ai livelli prepandemia del 2019 (-13,0 per cento rispetto ai primi nove mesi 2019). (segue) (Rin)