Imprese: Aspi, ricavi primi 9 mesi 2021 a 2,8 miliardi, utile a 498 milioni (2)

- Tuttavia, il traffico registrato nel solo terzo trimestre del 2021 sulla rete di Autostrade per l’Italia ha evidenziato un incremento del 2,0 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019, anche grazie alla maggiore mobilità legata al turismo nei mesi estivi. Si evidenzia che i ricavi da pedaggio includono, per 266 milioni di euro (226 milioni di euro nei primi nove mesi del 2020), le maggiorazioni tariffarie corrispondenti alle integrazioni del canone di concessione di competenza dell’Anas esposte anche tra i costi operativi nella voce “oneri concessori”. Inoltre, la voce include nei primi nove mesi del 2021, 28 milioni di euro per sconti ed esenzioni di pedaggio, il cui impatto economico è nullo per effetto dello stanziamento a fondo rischi e oneri rilevato negli esercizi precedenti. Gli “Altri ricavi operativi” ammontano a 283 milioni di euro (173 milioni di euro nei primi nove mesi del 2020). Escludendo il contributo derivante dal consolidamento di Pavimental (65 milioni di euro) la variazione è legata principalmente agli effetti sulle royalties delle aree di servizio derivanti dal differente impatto, nei periodi a confronto, delle iniziative di Autostrade per l’Italia a sostegno delle attività dei gestori in relazione alla pandemia. (Rin)