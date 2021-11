Imprese: Aspi, traffico su rete gruppo +18,5 per cento rispetto al 2020, livelli ancora inferiori a periodo pre pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico sulla rete del gruppo Autostrade per l'Italia è “in aumento rispetto ai primi nove mesi del 2020 (+18,5 per cento), grazie anche all’allentamento nel corso del 2021 delle misure restrittive agli spostamenti adottate dalle Autorità governative”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo, dopo che il Cda di Aspi ha esaminato e approvato l’informativa finanziaria al 30 settembre 2021. I livelli di traffico, spiega la nota, “sono tuttavia ancora inferiori rispetto ai livelli pre pandemia (-13 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2019), sebbene il traffico registrato nel solo terzo trimestre del 2021, grazie ai maggiori spostamenti nel periodo estivo, abbia evidenziato un incremento del 2 per cento”.(Rin)