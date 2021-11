Imprese: Aspi, nei primi nove mesi del 2021 proseguono gli investimenti operativi delle società concessionarie del gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2021 “sono proseguiti gli investimenti operativi delle società concessionarie del gruppo che ammontano complessivamente a 482 milioni di euro (+139 milioni di euro rispetto al periodo di confronto)”. E’ quanto si legge in una nota di Autostrade per l’Italia, dopo che il Cda di Aspi ha esaminato e approvato l’informativa finanziaria al 30 settembre 2021. Autostrade per l’Italia, prosegue la nota, “ha proseguito nell’esecuzione di numerosi interventi sulla rete, previsti dal programma di sviluppo e ammodernamento inserito nella proposta di aggiornamento di Piano economico finanziario per il miglioramento, potenziamento e ammodernamento della rete, nonché per il prolungamento della vita utile delle opere”.(Rin)