Molise: Uil, subito il passaggio ad Anas di 300 chilometri di ex strade statali e provinciali

- La frana che ha interessato la viabilità provinciale che conduce al Comune di Castelpizzuto, "giunta anche alla ribalta delle cronache nazionali, sta provocando l'isolamento dell'intera comunità con gravissime ripercussioni sia in termini economici che sociali. Tale evento rappresenta, semmai ce ne fosse ancora bisogno, tutta la fragilità del sistema viario nella nostra regione, fortemente messo a dura prova da una importante situazione di dissesto idrogeologico che sta provocando una vera e propria cancellazione della viabilità regionale". Lo sottolinea il segretario Uilpa Anas Molise, Carmine Battaglia. "Ciò comporta da una parte la perdita di posti di lavoro, favorendo l'inesorabile spopolamento dei nostri piccoli comuni e delle aree svantaggiate e, dall'altra, accresce i rischi per la sicurezza degli utenti della strada. E' evidente, oramai, che le Province trovano difficoltà nel gestire la viabilità di competenza a seguito di importanti tagli di risorse economiche che determinano un forte ridimensionamento delle proprie attività manutentive. E 'pur vero, però, che le proposte risolutive ci sono": Infatti, secondo Battaglia basterebbe continuare quel processo che vede il passaggio a "favore dell' Anas di alcuni tratti viari attualmente di competenza provinciale, al fine di garantire maggiori investimenti, una pianificazione oculata delle risorse, adeguamento degli standard di sicurezza ed una più organica pianificazione dell'intera viabilità regionale; il tutto per renderla uno strumento a servizio della comunità, nel processo di crescita economica e sociale, per ottenere infrastrutture moderne, sicure ed ecosostenibili". (segue) (Gru)