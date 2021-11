Molise: Uil, subito il passaggio ad Anas di 300 chilometri di ex strade statali e provinciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proposta in parte concretizzata - ricorda il sindacalista - a fine nel 2018, con il passaggio ad Anas di circa 149 Km di strade provinciali che, a distanza di poco tempo, sono state oggetto di importanti interventi di manutenzione che ne hanno determinato un deciso miglioramento in termini di sicurezza e percorribilità. In aggiunta - sottolinea il segretario della categoria - l'accorpamento dell'Anas del Molise con quella dell'Abruzzo sta di fatto limitando l'incisività del già piccolo e spesso dimenticato territorio molisano a livello nazionale, soprattutto dinanzi alla grande lacuna conseguente all'inerzia amministrativa, che vede lo svuotamento di alcune funzioni amministrative e tecniche indispensabili per operare con l'autonomia, la prontezza e l'efficacia che una Regione merita, non consentendo, inoltre, alla viabilità molisana di avere un idoneo riassetto della rete stradale". (Gru)