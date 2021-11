Piemonte: Regione vuole creare una hydrogen valley italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte punta a creare la prima hydrogen valley in Italia. L'annuncio arriva dal presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi, che ieri sono stati in missione a Roma per incontrare i ministri competenti - quello alle Infrastrutture Enrico Giovannini e quello alla Transizione Ecologica Roberto Cingolani - per studiare l'ipotesi di intervento. “È stata una giornata molto positiva che ci ha dato la possibilità di approfondire gli investimenti e le misure in arrivo per sviluppare quello che per noi rappresenta uno dei settori strategici - continuano Cirio e Gabusi -. Con la struttura del ministro Cingolani abbiamo analizzato le linee di intervento e le relative risorse in campo. Con il ministro Giovannini, oltre a confrontarci sui progetti per l’idrogeno, abbiamo fatto il punto in generale sulle risorse che il Piemonte ha o potrà avere a disposizione e sul modo per ottimizzarle, a cominciare ad esempio dai fondi Fsc, che potranno essere usati in modo complementare rispetto a quelli del Pnrr”. (segue) (Rpi)