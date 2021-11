Piemonte: Regione vuole creare una hydrogen valley italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte conta di diventare leader italiano nella filiera dell'idrogeno, si legge nella nota stampa, attraverso sei linee di intervento: ricerca, produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili, produzione dei treni, conversione dai diesel di alcune linee ferroviarie, stazioni di rifornimento per il trasporto pubblico locale e commerciale su gomma e infine la conversione parziale a idrogeno misto a gas del consumo di energia del settore industriale. "La Regione ha posto le basi per presentare entro la fine dell’anno un progetto che unendo ai fondi del governo quelli del Pnrr punta a trasformare il Piemonte nella hydrogen valley italiana - concludono il presidente Cirio, l'assessore Gabusi e l'assessore Marnati - con un percorso completo che va dalla ricerca, alla produzione, al consumo di idrogeno. Coinvolgeremo in questo lavoro il Politecnico e tutti gli altri partner scientifici, istituzionali ed economici. Senza dimenticare che i treni destinati a questo tipo di alimentazione vengono costruiti proprio in Piemonte”. (Rpi)