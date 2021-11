Piemonte: monitoraggio Covid, aumentano casi e quarantene ma situazione contenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano casi, focolai e quarantene ma la situazione è contenuta. Questo il quadro mostrato dal monitoraggio settimanale del Piemonte sull'emergenza Covid diffuso in una nota stampa. Nella settimana dall'1 al 7 novembre nelle scuole i focolai sono passati da 15 a 28 e si sono concentrati particolarmente nelle scuole primarie. Le classi in quarantena sono passate da 162 a 200, anche in questo caso si tratta in prevalenza di casi all'interno delle scuole nella fascia 6-10 anni. L'incidenza di contagio nelle fasce d'età scolastiche è complessivamente in aumento. Proprio nelle classi di scuola primaria i casi salgono dal 65,6 all'85,6, mentre nella fascia 11-13 anni passano da 58,3 a 78,1. Anche negli adulti l'incidenza di contagio aumenta, anche se in maniera più contenuta. L'incremento ogni 100 mila abitanti è passato dal 38,3 al 44,1 rimanendo comunque sempre sotto la soglia di allerta dei 50 casi. La fascia d'età più colpita è quella dei 19-24enni dove i casi sono passati dal 24,4 al 41,3. Nelle altre fasce gli aumenti sono stati decisamente più bassi. (Rpi)