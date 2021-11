Piemonte: Foibe, via il patrocinio istituzionale della Regione a evento Eric Gobetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio è chiaro. A chi offende il ricordo dei martiri delle Foibe, minimizzando l'eccidio con tesi giustificazioniste, non sarà mai consentito di sporcare il simbolo del Consiglio regionale del Piemonte. Lo afferma l'assessore ai Rapporti Giunta-Consiglio Maurizio Marrone commentando la rimozione del patrocinio della Regione nei confronti di un evento sulle Foibe organizzato a Verbania con la presenza di Eric Gobetti. È stato lo stesso Consiglio regionale a chiedere agli organizzatori di rimuovere il simbolo istituzionale del Piemonte dal poster dell'evento, come da richiesta dell'assessore Marrone. "Non transigiamo - continua Marrone -, soprattutto quando si tratta di un personaggio che si esibisce a pugno chiuso accanto a busti del sanguinario dittatore Tito, almeno finché noi di Fratelli d’Italia saremo al governo della Regione non verrà concesso il patrocinio a queste iniziative. Ringrazio di cuore il presidente Stefano Allasia che ha dimostrato la sensibilità di intervenire tempestivamente", conclude. (Rpi)