Piemonte: ricoverati due pazienti Covid provenienti dalla Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due pazienti Covid-19 in gravi condizioni provenienti dalla Romania sono stati ricoverati negli ospedali piemontesi di Saluzzo e Cuneo. "Oggi che fortunatamente le condizioni epidemiologiche e sanitarie nella nostra Regione ce lo permettono - afferma l'assessore alla Sanità della Regione Luigi Icardi -, sentiamo il dovere morale di dare una mano a chi si trova in condizioni ben peggiori delle nostre e non può permettersi di curare tutti". Questa risposta arriva dopo la richiesta d'aiuto avanzata al governo italiano dal governo rumeno, che si trova in forte difficoltà nella gestione della pandemia. "Ringrazio il dipartimento 118 della Regione Piemonte e la Centrale remota operazioni soccorso sanitario (Cross) di Torino che hanno operativamente gestito questa delicata operazione - continua Icardi - e i sanitari che da quasi due anni lavorano incessantemente sul fronte della pandemia in Piemonte. Senza la collaborazione di tutti, i risultati che stiamo ottenendo non sarebbero mai stati possibili", conclude.(Rpi)