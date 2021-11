Torino: Lo Russo partecipa a assemblea Anci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alle 16:15 parteciperò a Parma alla 38esima edizione dell'assemblea Anci. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Il primo cittadino del capoluogo piemontese parteciperà ad una evento che coinvolgerà altri sindaci dal titolo "Energie e competenze per far muovere le città". Saranno presenti i sindaci di Genova, Cagliari e Palermo, oltre a Carlo Tamburi direttore italiano di Enel Group. (Rpi)