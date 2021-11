Torino: centro storico, riapre isolato chiuso dopo maxi-incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due mesi dal maxi-incendio che ha colpito il cuore del centro storico di Torino, mandando a fuoco le mansarde attorno a piazza Carlo Felice e piazza Lagrange di fronte alla stazione di Porta Nuova, riaprirà parzialmente l'isolato rimasto inagibile. A firmare l'ordinanza, che consentirà l'apertura di alcune attività commerciali, è stato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. I sopralluoghi effettuati dai tecnici della Città hanno accertato le condizioni di riapertura in sicurezza per alcune parti dei condomini, ovvero quelle che non hanno avuto conseguenze dall'incendio. “Per le restanti parti ancora inagibili si presume che la situazione si stabilizzerà nei prossimi mesi - afferma l'assessore al Pronto Intervento di Torino Francesco Tresso -, con il progressivo rientro di altre unità immobiliari, completate le verifiche strutturali e i lavori per la riattivazione degli impianti andati distrutti, una volta valutate le condizioni generali di sicurezza", conclude. (Rpi)