Piemonte: Confagricoltura, positivo l'accordo su prezzo latte allevatori recupereranno 17 milioni (2)

- "Il comparto lattiero caseario piemontese – evidenzia Guido Oitana, presidente della sezione economica latte di Confagricoltura Piemonte – sta attraversando un momento delicato. L'aumento dei costi di produzione dovuto al rincaro delle materie prime per alimentazione degli animali, delle fonti energetiche e dei fertilizzanti, ha messo in difficoltà gli allevamenti. Inoltre, l'andamento particolarmente siccitoso dell'estate ha ridotto sensibilmente la produzione degli erbai, dei prati e dell'erba medica, che in alcune aree ha fatto registrare un calo del raccolto di oltre il 30 per cento rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Grazie a questa intesa, recuperiamo un assetto più equilibrato della filiera, dando modo agli allevatori piemontesi di continuare a lavorare valorizzando il territorio e mantenendo l'occupazione, fonte di ricchezza per le imprese e i lavoratori". L'accordo di filiera sul prezzo del latte, sarà valido fino al 31 marzo 2022. (Rpi)