Legge Bilancio: bozza, resta tetto Isee per Superbonus unifamiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane il tetto dell’Isee di 25 mila euro per la proroga del Superbonus al 110 per cento per le unità unifamiliari. È quanto prevede la nuova bozza della legge di Bilancio. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25 mila euro annui – si legge infatti nella bozza – la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.(Rin)