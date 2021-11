Legge Bilancio: bozza, 15 milioni per attività candidatura Roma Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, è istituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei ministri un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per l’anno 2023. È quanto si legge nella bozza della legge di Bilancio.(Rin)