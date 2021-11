Legge Bilancio: bozza, ridotto di 50 milioni fondo per pensione a 62 anni lavoratori imprese in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È istituito nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. Lo prevede la nuova bozza della legge di Bilancio. Nella versione precedente, erano previsti per la voce in totale 600 milioni di euro.(Rin)