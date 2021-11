Legge Bilancio: bozza, fondo da 700 milioni per integrazione reddito in fase di uscita dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale connessa alla crisi epidemiologia, mediante interventi in materia di integrazione salariale, è istituito nell'ambito dello stato di previsione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022. Lo prevede la nuova bozza della legge di Bilancio.(Rin)