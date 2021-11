Pnrr: Manfredi, a Napoli 200 milioni all' anno possono aiutare per risanare bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che con un intervento tra i 100 e i 200 milioni all’anno si riesce a mettere in condizione il Comune nel giro di due/tre anni di poter avere un recupero della capacità di riscossione per riportare il bilancio in equilibrio. E’ chiaro che questo è un lavoro che va fatto anche con una forte sinergia con lo Stato ed anche un controllo da parte dello Stato. Con 600 milioni, gli altri investimenti (Pnrr, Ndr) ma anche la possibilità di assumere (Napoli ha 4 mila dipendenti comunali, NdR) perché abbiamo bisogno di professionalità, possiamo andare avanti”. Lo ha detto a Radio 24, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. (Ren)