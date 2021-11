Legge Bilancio: bozza, 90 milioni per l’indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova bozza della legge di Bilancio prevede lo stanziamento di 90 milioni per l’indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità. “Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal primo gennaio 2022”, si legge nella bozza.(Rin)